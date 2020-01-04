У Міністерстві культури, молоді та спорту України відмовилися від ідеї щодо проведення показу мод у будівлі костелу Святого Миколая в Києві.

Про це повідомив у Facebook міністр культури Володимир Бородянський.

За словами міністра, проти такого заходу виступив настоятель костелу.

“Показу мод у будівлі костелу Святого Миколая, який перебуває на балансі Національного будинку органної та камерної музики України, — не буде. Оскільки одночасно це й Національний будинок органної та камерної музики України, і костел, що діє, будь-які заходи в цьому місці враховують позицію настоятеля. Усно настоятель вже надав негативну відповідь”, – зазначив Бородянський.

Раніше видання “Обозреватель” оприлюднило інформацію, що Міністерство культури України виступило з наміром провести в костелі Святого Миколая модний показ українського дизайнера Олени Серебрової.

На підтвердження цього видання оприлюднило документи: листи міністерства до настоятеля релігійної організації “Релігійна Громада Парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської Дієцезії Римсько-католицької церкви у Києві” отця Андрія Рака, а також генеральному директорові ДП “Національний будинок органної та камерної музики України” Тетяні Стахурській.

Зазначалося, що сама дизайнерка Сереброва також надіслала листа міністру культури Володимиру Бородянському з проханням посприяти проведенню показу в період з 15 по 29 лютого 2020 року.

Такий вибір локації пояснювався тим, що останнім часом у колекціях світових брендів набуває поширення колаборація модної та релігійної естетики.

На цю інформацію відреагував посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький, який розкритикував плани з організації показу і заявив, що костел у Києві був “захоплений більшовиками” і “досі не повернутий”.

Як пояснив народний депутат Микола Княжицький, костел має бути переданий громаді римо-католицької церкви, у якої колись його відібрали. Але цього поки не відбулося.

ДОВІДКА. Римо-католицький костел Святого Миколая в Києві було освячено в 1909 році. Храм був закритий і пограбований десь у 1933 році, духовенство піддалося репресіям. У будівлі розмістилися склади. У 1943 році під час війни, храм сильно постраждав від артилерійського обстрілу, горів.

У післявоєнні роки будівля костелу була частково відреставрована і перебудована під потреби Київського державного обласного архіву. Костел використовувався з 1980 року як Будинок органної та камерної музики.

З 1992 року в храмі почали регулярно проводитися богослужіння, що чергуються за домовленістю з концертною діяльністю Будинку органної музики. Однак саму будівлю занесено до переліку споруд, які не підлягають поверненню релігійним об’єднанням, бо належать державі.

