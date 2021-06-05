Про це повідомляє The Guardian.
В ніч на суботу деякі протестувальники почали підпалювати сміттєві баки та спровокували сутички з поліцією.
У такий спосіб вони намагалися звернути увагу на вбивство 32-річного Вінстона Буга Сміта-молодшого.
Поліція напередодні оголосила його в розшук через порушення правил використання зброї. Він припаркував автомобіль, коли його зупинили поліціянти, але потім вирішив відкрити вогонь по представниках правоохоронних органів. Ті стріляли у відповідь, в результаті чого Сміт помер на місці.
За словами друзів та родини Сміта, він був батьком трьох дітей. Вони зазначили, що це був не перший випадок, коли поліція “безпідставно” намагалася його заарештувати. При цьому, рідні та друзі загиблого закликали місцевих жителів передати відеозаписи, якщо вони є, аби було проведено прозоре та справедливе розслідування.
Однак, протестувальники, які вийшли на вулиці після цього випадку, грабували будівлі та магазини, підпалювали сміттєві баки, займалися вандалізмом тощо.
Внаслідок протестів дев’ятеро осіб заарештували. Їм інкримінують підозри в можливій участі у масових протестах, нападах, підпалах, шкоді майну штату.
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Повідомлялося, що 17-річна Дарнелла Фрейзер в травні минулого року знімала на відео, як офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін майже 9,5 хвилин притискав коліном шию Джорджа Флойда до землі. Внаслідок цього темношкірий американець помер, а поліціянта вдалося засудити.
- Минулого місяця суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда.
- Президент США Джо Байден назвав обвинувальний вирок для Шовіна “гігантським кроком” до справедливості в Сполучених Штатах. А генеральний прокурор штату Міннесота Кейт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що Дерек Шовін заслуговує найсуворішого покарання через смерть афроамериканця Флойда, оскільки той помер при обтяжувальних обставинах.
- Згодом Дерек Шовін подав клопотання про новий судовий розгляд.