У Міннеаполісі другу добу тривають протести після вбивства темношкірого американця. В нього вистрілили під час затримання, звинувативши у ймовірній торгівлі зброєю.

Про це повідомляє The Guardian.

В ніч на суботу деякі протестувальники почали підпалювати сміттєві баки та спровокували сутички з поліцією.

У такий спосіб вони намагалися звернути увагу на вбивство 32-річного Вінстона Буга Сміта-молодшого.

Поліція напередодні оголосила його в розшук через порушення правил використання зброї. Він припаркував автомобіль, коли його зупинили поліціянти, але потім вирішив відкрити вогонь по представниках правоохоронних органів. Ті стріляли у відповідь, в результаті чого Сміт помер на місці.

За словами друзів та родини Сміта, він був батьком трьох дітей. Вони зазначили, що це був не перший випадок, коли поліція “безпідставно” намагалася його заарештувати. При цьому, рідні та друзі загиблого закликали місцевих жителів передати відеозаписи, якщо вони є, аби було проведено прозоре та справедливе розслідування.

Однак, протестувальники, які вийшли на вулиці після цього випадку, грабували будівлі та магазини, підпалювали сміттєві баки, займалися вандалізмом тощо.

Внаслідок протестів дев’ятеро осіб заарештували. Їм інкримінують підозри в можливій участі у масових протестах, нападах, підпалах, шкоді майну штату.