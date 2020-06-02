На вихідних під час заворушень в Міннеаполісі поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі до протестуючих. Поранення отримали і журналісти, що висвітлювали інцидент.

Про це повідомляє агентство AFP.

“Влада в містах по всій території США повинні дати вказівку поліції не переслідувати журналістів і забезпечити їм безпечне висвітлення протестів, щоб вони не боялися травм або помсти”, – йдеться в заяві Комітету із захисту журналістів (CPJ).

Перший раз, коли офіцери стріляли гумовими кулями в журналіста MSNBC Алі Велші та його команду, він був готовий повірити, що поліція не знала, що вони були пресою. Вдруге, сказав Велші, вони таки знали і все одно стріляли, пише видання The Washington Post.

“Ми підняли руки і закричали: “Ми ЗМІ!”, – сказав Велші.” Вони відповіли: “Нам байдуже!” І почали стріляти вдруге”. Велші отримав удар в ногу від гумової кулі.

Раніше губернатор Міннесоти Тім Уолз пообіцяв, що роботі журналістів не будуть перешкоджати адже раніше в Міннеаполісі заарештували команду CNN, а незалежний фотограф Лінда Тірадо отримала травму ока.

“Мене везуть у хірургію. Сподіваюся, ліве око вдасться врятувати”, – написала вона.

Hey folks, took a tracer found to the face (I think, given my backpack) and am headed into surgery to see if we can save my left eye Am wisely not gonna be on Twitter while I’m on morphine Stay safe folks pic.twitter.com/apZOyGrcBO — Linda Tirado (@KillerMartinis) May 30, 2020



Репортер Minneapolis Star Tribune Кріс Серрес повідомив, що йому двічі наказали під дулом пістолета лягти на землю. За його словами, офіцери йому пригрозили, що якщо він зрушить хоч на дюйм, його застрелять. Після цього репортера забризкали сльозогінним газом і вистрілили – гумова куля попала в область паху.

Автомобіль його колеги по Star Tribune Райана Ферклота отбстрелялі гумовими кулями, які розбили вікно, а скло залишило порізи на руці і лобі, пише видання Times of Israel.

Кореспондент Los Angeles Times Моллі Хеннессі-Фиске заявила в своєму відеозверненні в Twitter, що вона і ще близько дюжина інших журналістів постраждали від дій поліції штату Міннесота: “Вони стріляли патронами зі сльозогінним газом”.

“Вони просто обстріляли нас”, – сказала вона.

Minnesota State Patrol just fired tear gas at reporters and photographers at point blank range. pic.twitter.com/r7X6J7LKo8 — Molly Hennessy-Fiske (@mollyhf) May 31, 2020

Не тільки в Міннеаполісі журналісти опинилися в небезпеці. У суботу журналісти отримали травми в таких містах, як Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон, округ Колумбія, Піттсбург, Лос-Анджелес, Філадельфія, Сан-Дієго, Детройт і Денвер.

RTDNA (Асоціація цифрових новин радіо телебачення) нарахувала понад 60 інцидентів по всій країні за останні 48 годин, в яких журналісти були “поранені, піддавалися нападам або переслідуванням з боку протестуючих або співробітників поліції”.

Нагадаємо, 28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.