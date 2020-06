Про це повідомляє агентство AFP.

“Влада в містах по всій території США повинні дати вказівку поліції не переслідувати журналістів і забезпечити їм безпечне висвітлення протестів, щоб вони не боялися травм або помсти”, – йдеться в заяві Комітету із захисту журналістів (CPJ).

Перший раз, коли офіцери стріляли гумовими кулями в журналіста MSNBC Алі Велші та його команду, він був готовий повірити, що поліція не знала, що вони були пресою. Вдруге, сказав Велші, вони таки знали і все одно стріляли, пише видання The Washington Post.

“Ми підняли руки і закричали: “Ми ЗМІ!”, – сказав Велші.” Вони відповіли: “Нам байдуже!” І почали стріляти вдруге”. Велші отримав удар в ногу від гумової кулі.

Раніше губернатор Міннесоти Тім Уолз пообіцяв, що роботі журналістів не будуть перешкоджати адже раніше в Міннеаполісі заарештували команду CNN, а незалежний фотограф Лінда Тірадо отримала травму ока.

“Мене везуть у хірургію. Сподіваюся, ліве око вдасться врятувати”, – написала вона.

Hey folks, took a tracer found to the face (I think, given my backpack) and am headed into surgery to see if we can save my left eye

Am wisely not gonna be on Twitter while I’m on morphine

Stay safe folks pic.twitter.com/apZOyGrcBO

— Linda Tirado (@KillerMartinis) May 30, 2020