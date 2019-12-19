Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

“В першу чергу ми будемо переводити в електронний вигляд ті документи, які є базовими для військовослужбовця. Йдеться про електронний військовий квиток та автоматизацію системи управління кар’єрою військовослужбовця. Це має бути стандартом. Соромно, що це не зроблено досі”, – заявив Марценюк.

Також Міноборони планує запровадити електронний документообіг оформлення компенсацій за оренду житла та онлайн-чергу на квартири.

Крім того, за словами заступника міністра, передбачається введення електронних рапортів.

(На відео з 35:30)