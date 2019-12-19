Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.
“В першу чергу ми будемо переводити в електронний вигляд ті документи, які є базовими для військовослужбовця. Йдеться про електронний військовий квиток та автоматизацію системи управління кар’єрою військовослужбовця. Це має бути стандартом. Соромно, що це не зроблено досі”, – заявив Марценюк.
Також Міноборони планує запровадити електронний документообіг оформлення компенсацій за оренду житла та онлайн-чергу на квартири.
Крім того, за словами заступника міністра, передбачається введення електронних рапортів.
(На відео з 35:30)
- Раніше повідомлялося, що в міністерстві цифрової трансформації планують вже в грудні запустити сайт і додаток “Дія”, де будуть розміщені цифрові документи: зокрема, студентський квиток, техпаспорт, водійські права і низка інших.