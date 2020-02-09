Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що відомство поки не відкликатиме партію неякісних бронежилетів "Корсар", які були закуплені для Збройних сил України.

Про це Загороднюк заявив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

За словами Загороднюка, відкликати партію неякісних бронежилетів, які стали причиною розслідування і арешту начальника головного управління матеріального забезпечення Міноборони Дмитра Марченка, поки не збираються.

“Там триває слідство. Нехай слідство покаже. Ми розбиралися з якістю бронежилетів, які зараз є в військах. Ми не побачили там поки ситуації, яка змусила б завтра відкликати бронежилети з військ. Тобто такої ситуації немає”, – заявив він.

Глава оборонного відомства додав, що сподівається на неупереджений розгляд справи по справі бронежилетів.

“Співпрацюємо з ними, надаємо всі матеріали. І далі побачимо. Для випробування бронежилетів ми залучали і міжнародну компанію, щоб просто розуміти, що ми процеси витримуємо і там немає особистих преференцій від якихось учасників комісії”, – зазначив Загороднюк.

Нагадаємо, 5 листопада Державне бюро розслідувань оголосило про підозру п’яти топ-чиновникам Міноборони в рамках справи про закупівлю неякісних бронежилетів “Корсар”. Підозри оголошені генерал-майору, начальнику головного управління ЗСУ та чотирьом високопоставленим посадовим особам ГУ ЗСУ. Це заступники управлінь та начальник відділу.

Слідчі встановили, що Міноборони закупило 20 тис. бронежилетів “Корсар” 1-4 класу захисту, вартістю 176 млн гривень, однак 7 тис. бронежилетів виявилися бракованими. Збитки склали 61 млн гривень.