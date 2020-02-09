Про це Загороднюк заявив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
За словами Загороднюка, відкликати партію неякісних бронежилетів, які стали причиною розслідування і арешту начальника головного управління матеріального забезпечення Міноборони Дмитра Марченка, поки не збираються.
“Там триває слідство. Нехай слідство покаже. Ми розбиралися з якістю бронежилетів, які зараз є в військах. Ми не побачили там поки ситуації, яка змусила б завтра відкликати бронежилети з військ. Тобто такої ситуації немає”, – заявив він.
Глава оборонного відомства додав, що сподівається на неупереджений розгляд справи по справі бронежилетів.
“Співпрацюємо з ними, надаємо всі матеріали. І далі побачимо. Для випробування бронежилетів ми залучали і міжнародну компанію, щоб просто розуміти, що ми процеси витримуємо і там немає особистих преференцій від якихось учасників комісії”, – зазначив Загороднюк.
Нагадаємо, 5 листопада Державне бюро розслідувань оголосило про підозру п’яти топ-чиновникам Міноборони в рамках справи про закупівлю неякісних бронежилетів “Корсар”. Підозри оголошені генерал-майору, начальнику головного управління ЗСУ та чотирьом високопоставленим посадовим особам ГУ ЗСУ. Це заступники управлінь та начальник відділу.
Слідчі встановили, що Міноборони закупило 20 тис. бронежилетів “Корсар” 1-4 класу захисту, вартістю 176 млн гривень, однак 7 тис. бронежилетів виявилися бракованими. Збитки склали 61 млн гривень.
- 11 листопада начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Марченко був заарештований судом з правом внесення застави в 76 млн грн.
- В Мережі з’явилося фото листування слідчого ДБР Дмитра Алексєєнка, яке він вів в залі суду, де обирався запобіжний захід генералу Дмитру Марченко, фігуранту справи про закупівлі для ЗСУ неякісних бронежилетів за завищеною ціною. Під час переписки слідчий написав своєму співрозмовникові, що “ушльопків тут [в залі суду] п*****ц”, маючи на увазі людей, які прийшли підтримати Марченка. Відзначимо, серед групи підтримки Марченка були ветерани АТО, в тому числі — ті, що отримали звання Героїв України.
- Після судового засідання слідчому Держбюро розслідувань, який назвав групу підтримки заарештованого генерала Дмитра Марченка “ушльопками”, влаштували “коридор ганьби” в будівлі суду.