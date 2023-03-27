Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

Як зазначається, 22 березня щонайменше три надводні та один літальний безпілотник намагалися завдати удару по російській військово-морській базі у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.

Повідомлення з відкритих джерел свідчать про те, що один морський дрон нібито був зупинений оборонними бонами, а два інші – знищені в гавані. Російські офіційні особи заявили, що жодне судно РФ не постраждало.

Крім того, додається, що під час попередньої атаки безпілотників на Севастополь 29 жовтня 2022 року були пошкоджені тральщик “Іван Голубець” та фрегат “Адмірал Макаров”. Попри те, що нові атаки, ймовірно, не завдали шкоди російському флоту, загроза безпілотників продовжує стримувати операції чорноморського флоту РФ.