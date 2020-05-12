У Міністерстві освіти і науки України допускають, що дошкільні навчальні заклади (дитячі садки) зможуть відновити роботу вже влітку.

Про це в ефірі телеканалу “Україна 24” розповіла виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Вона уточнила, що все залежить від епідеміологічної ситуації в країні.

“Безперечно, враховуючи обставини, я думаю, що заклади дошкільної освіти можуть і будуть працювати влітку. Тут треба враховувати виключно епідеміологічну ситуацію”, – зазначила Мандзій.

За її словами, в дошкільних установах немає такого поняття, як “обов’язкове закінчення навчального року”.

“Тут навчальний рік може тривати протягом року. Мова йде лише про те, що режим роботи установи визначає її засновник”, – додала Мандзій.

(На відео – з 33:30)

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко поінформував, що рішення щодо роботи дитячих садків має бути ухвалено 22 травня. “Або ми їх відкриваємо, або говоримо, в який етап вони потрапляють”, – зазначив він.

Ляшко уточнив, що дитячі садки можуть відкритися в деяких регіонах або ж тільки для окремих категорій населення (зокрема, для дітей медпрацівників, які повинні бути на роботі і яким ні з ким залишити дітей).