Про це в ефірі телеканалу “Україна 24” розповіла виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
Вона уточнила, що все залежить від епідеміологічної ситуації в країні.
“Безперечно, враховуючи обставини, я думаю, що заклади дошкільної освіти можуть і будуть працювати влітку. Тут треба враховувати виключно епідеміологічну ситуацію”, – зазначила Мандзій.
За її словами, в дошкільних установах немає такого поняття, як “обов’язкове закінчення навчального року”.
“Тут навчальний рік може тривати протягом року. Мова йде лише про те, що режим роботи установи визначає її засновник”, – додала Мандзій.
(На відео – з 33:30)
Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко поінформував, що рішення щодо роботи дитячих садків має бути ухвалено 22 травня. “Або ми їх відкриваємо, або говоримо, в який етап вони потрапляють”, – зазначив він.
Ляшко уточнив, що дитячі садки можуть відкритися в деяких регіонах або ж тільки для окремих категорій населення (зокрема, для дітей медпрацівників, які повинні бути на роботі і яким ні з ким залишити дітей).
- Уже відомі нові правила роботи освітніх установ після виходу з карантину на початку наступного навчального року. Так, спочатку після відкриття в дитячих садках діятимуть такі вимоги: батькам обмежено вхід до садка; батьківські збори проводитимуться дистанційно; щоденний огляд дітей; щоденна обробка і провітрювання приміщень; окремі входи для всіх груп дітей; групи не можна об’єднувати й проводити спільні заходи.