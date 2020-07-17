Міністерство освіти і науки України розглядає три можливі сценарії початку навчального року.

Про це повідомив під час робочого візиту до Чернігівської області тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти Сергій Шкарлет, інформує пресслужба МОН.

За його словами, навчальний рік для більшості учнів розпочнеться традиційно: діти підуть до школи 1 вересня.

“Спільно з МОЗ ми здійснюємо моніторинг епідеміологічної ситуації у кожному регіоні та розробляємо можливі сценарії. Найближчим часом будуть впроваджені відповідні алгоритми, про що МОН надасть докладні роз’яснення. Також не виключено, що навчальний процес може відбуватись у змішаній формі”, – зазначив Шкарлет.

Він уточнив, що навчальний рік в Україні розпочнеться відповідно до одного з трьох сценаріїв: • варіант перший (низький рівень захворюваності на коронавірус) – відвідування навчальних закладів дозволено в звичайному режимі; • варіант другий (високий рівень захворюваності) – освітній процес забезпечується дистанційно; • варіант третій (найбільш імовірний) – середній рівень захворюваності, освітній процес забезпечується як дистанційно, так і в навчальних закладах з дотриманням правил дистанціювання та гігієни (тобто змішана форма).

Шкарлет поінформував, що рішення щодо обрання сценарію, за яким відбуватиметься навчання, визначать регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ( залежно від особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні).

Варто відзначити, що ці сценарії озвучувалися також на засіданні комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій (за участі Шкарлета і головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка).

Обговорювалися можливі рекомендації щодо роботи шкіл при реалізації третього сценарію (найімовірнішого): дотримання соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту (за певних умов); скасування масових заходів та екскурсій; проведення зборів педколективів у дистанційній формі; запобігання скупченню великої кількості людей; розмежування потоків школярів, в залежності від їхнього віку; проведення окремих видів занять на свіжому повітрі й застосування комбінованого навчання; повністю дистанційна форма навчання для початкової школи застосовуватися не буде та інші.

Остаточні рекомендації повинен розглянути та затвердити Кабінет Міністрів.

На засіданні також зазначалося, що залежно від епідемічної ситуації, Україна ділитиметься на зони: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” і “червону”. Освітній процес у навчальних закладах може бути заборонений лише в “червоній” зоні.

Подібні плани про поділ на зони озвучував під час зустрічі з президентом і міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.