У Міністерстві освіти і науки України розповіли, чи будуть цього року випускні в школах та інших навчальних закладах.

Про це заявила представниця МОН Любомира Мандзій в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Вона зазначила, що в Міносвіти рекомендують відмовитися від проведення випускних, але все ж ймовірність їх проведення залежить від епідеміологічної ситуації в країні й термінів закінчення карантину.

Мандзій сказала, що першочергове завдання сьогодні — забезпечення здоров’я випускників, їх батьків та вчителів.

“Це залежить від того, коли закінчиться карантин. Найважливіше — це забезпечити безпеку життя і здоров’я людей, громадян, випускників, вчителів, батьків”, – заявила вона.

Крім того, Мандзій сказала, що випускний — це масовий захід, від якого варто все ж відмовитися.

“Поки у нас карантин, ми ні про які масові заходи, пов’язані зі святом останнього дзвоника або проведенням випускного, поки говорити не можемо”, – пояснила чиновниця.