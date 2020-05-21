Новий навчальний рік для школярів, які пропустили частину занять навесні через карантин, розпочнеться з коригуючого навчання.

Про це повідомила в ефірі телеканалу “1+1” виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

“Буде так зване коригуюче навчання. Вчителі зможуть з’ясувати освоєння того матеріалу, який припав на карантин. Тут буде виключно індивідуальний підхід, з урахуванням можливостей кожного класу і вчителя. Тому що комусь не потрібно проходити цю тему, а комусь необхідно. Терміни ми регламентувати не будемо, бо це індивідуально в кожній школі та класі. Але на це час буде передбачено у вересні, щоб зрозуміти, узагальнити, підсумувати, щоб не було прогалин”, – зазначила міністр.

За словами Мандзій, зараз Міністерство освіти і науки готує методичні рекомендації, які до кінця червня будуть спрямовані в установи загальної середньої освіти.

“Для того, щоб вчителі могли планувати структуру наступного навчального року”, – уточнила вона.

Мандзій також розповіла, що технології дистанційного навчання будуть застосовуватися і в подальшому.

“Я думаю, що технології дистанційного навчання будуть використовуватися в школах тепер все більше. І ми перейдемо до іншого формату навчання. Тобто буде поєднуватися класно-урочна система та технології змішаного навчання. З вересня, я думаю, що вони будуть краще використовуватися в наших школах”, – заявила міністр.

(На відео – з 3:45)