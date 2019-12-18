Про це в ефірі каналу “Україна 24” повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Як повідомлялося раніше, в середу, 18 грудня, в Мінську відбулися перші після “нормандського саміту” переговори Тристоронньої контактної групи.

За словами Пристайка, передбачалося, що під час зустрічі вдасться домовитися про перемир’я на нових умовах. Однак досягти домовленостейу цьому питанні не вдалося.

“Сьогодні ми хотіли упевнитися, що буде оголошено нове перемир’я. Замість цього було прийнято рішення, що давайте будемо продовжувати те перемир’я, яке було оголошено в липні та зробимо його кращим. 40 людей загинули під час цього перемир’я”, — заявив Пристайко.

Міністр зазначає, що йдеться про таку домовленість про припинення вогню, яка була б підтверджена з боку президента Росії Володимира Путіна.

“Ми хотіли, щоб це було перемир’я, яке гарантує президент Путін. Ми пам’ятаємо, що було один раз перемир’я, коли гарантував президент Російської Федерації й протягом 25 днів не було жодного обстрілу”, — додав він.