Сьогодні, 18 грудня, в Мінську (Білорусь) стартувала робота тристоронньої контактної групи (ТКГ) після зустрічі лідерів в "нормандському форматі".

Про це повідомили на сторінці міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter.

Планується, що під час сьогоднішніх зустрічей підгруп вдасться обговорити формулу обміну полоненими.

Також в рамках ТКГ планується обговорити питання повного і всебічного припинення вогню, а також визначити нові ділянки розведення сил на Донбасі.