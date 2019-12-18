Про це повідомили на сторінці міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter.
Планується, що під час сьогоднішніх зустрічей підгруп вдасться обговорити формулу обміну полоненими.
Також в рамках ТКГ планується обговорити питання повного і всебічного припинення вогню, а також визначити нові ділянки розведення сил на Донбасі.
- За результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, виписано особливий статус Донбасу на постійній основі.
- На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.
- Сторони домовилися, що обмін полоненими з території тимчасово окупованого Донбасу буде відбуватися поступово, в три етапи. На першому етапі йдеться про повернення “всіх узгоджених”, тобто 72 осіб.
- Щодо контролю за українським кордоном домовилися про розведення сил і засобів на ще трьох ділянках на Донбасі до березня 2020 року. Наступна зустріч відбудеться у квітні, і на ній будуть обговорювати формат місцевих виборів.