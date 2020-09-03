У Мінську через затримання колег мітингували журналісти: фото, відео

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Мінську протестували працівники ЗМІ. Вони вимагали пояснень з приводу затримання їх колег.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.by, працівників якого також затримали.

У четвер, 3 вересня, у Мінську відбулася акція протесту працівників ЗМІ. Близько 30 журналістів з плакатами та портретами затриманих колег пройшлися вулицями Мінська.

Журналісти влаштували акцію навпроти будівлі МВС. Вони вимагали, аби міністр Юрій Караєв прийняв їх та відповів на запитання про затриманих колег.

Міністр не вийшов до журналістів. Їм запропонували записатися на зустріч і оскаржити затримання колег через прокуратуру.

До присутніх на акції з проханням розійтися виходили міліціянти.

Під час висвітлення акції був затриманий фотокореспондент TUT.by Дмитро Брушко. Його доставили до райвідділку, після чого протестувальники попрямували туди.

Згодом його підпустили. Ось що розповів про своє затримання Дмитро Брушко: “В тому натовпі, де я був, когось зачепив. Я не знав, що це співробітник міліції. Він поводився дивно, знімав все на телефон. Було тісно. Штовхнув його випадково, щоб не штовхнути вагітну дівчину-співробітницю. Мене забрали в машину. Адекватно ставилися. Склали протокол за дрібне хуліганство”.

В цей час у Центрі ізоляції правопорушників на вулиці Окрестіна у Мінську містяться журналісти: Надія Калініна, Олексій Судніков, Святослав Зоркій, Нікіта Нєдовєрков, Марія Елєшевич, Андрій Шавлюго.

Їх було затримано під час висвітлення несанкціонованої акції. Всі журналісти мали відповідні позначки та жилети з написами “Преса”. Однак їх звинувачують в участі в акції.

Журналістів не вперше затримують під час протестів в містах Білорусі. Зокрема, 27 серпня правоохоронці затримали майже 20 представників ЗМІ під час акції протесту на площі Свободи у Мінську. У більшості випадків журналістів затримують задля додаткової перевірки документів, після чого відпускають.

Що відбувається в Білорусі?

У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано було близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.

Під час акцій протесту загинули щонайменше 3 особи. 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.

18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, в результаті наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.

19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.

Крім того, експерти Організації Об’єднаних Націй задокументували понад 400 звернень громадян, які зазнали тортур і катувань з боку правоохоронців після затримання на акціях протесту.