Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що обіцяну одноразову допомогу в розмірі тисяча гривень виплатять пенсіонерам відразу ж після того, як уряд прийме зміни до державного бюджету. Планується - до кінця квітня.

Про це вона сказала в ефірі політичного ток-шоу “Право на владу”.

Йдеться про обіцяну доплату в розмірі тисяча гривень для тих пенсіонерів, які отримують від держави виплати нижче 5 тисяч гривень.

“По тисячі гривень. Порядок фінансування цієї тисячі вже прийнято урядом. Ми очікуємо, що найближчим часом відбудеться засідання уряду і депутати приймуть зміни до державного бюджету. Це для нас буде підстава виплати і буде джерело фінансування. Ми відразу виплатимо кошти людям. Ми говорили, що це буде в квітні і не відмовляємося від обіцянки”, – заявила міністр.

Також вона додала, що уряд виконав іншу обіцянку – про доплату в розмірі 500 гривень для пенсіонерів, які старші 80 років.

“1 квітня уряд прийняв рішення про підвищення рівня забезпечення пенсіонерів. Перша (випалата) була 7 квітня. Всі пенсіонери у віці від 80 років і старше отримали 500 грн. Ми про це відзвітували, ми контролюємо кожну виплату. Ми знаємо, що пенсіонери, які отримують кошти на свої банківські рахунки, вже отримали виплати. Ті, яким ще доносять гроші листоноші, то все в процесі”, – пояснила чиновниця.