Про це повідомляє прес-служба міністерства.
“Житлова субсидія призначається виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб і розраховується на всіх членів домогосподарства. До складу домогосподарства входять особи, що зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами та доходи яких враховуються при призначенні житлової субсидії“, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що також під час призначення субсидії враховують доходи членів сім’ї зі складу домогосподарства в тих випадках, коли їх зареєстроване місце проживання відрізняється від адреси домогосподарства.
“Таким чином, субсидія призначається і під час призначення житлової субсидії враховуються доходи подружжя незалежно від їхнього місця реєстрації, крім осіб які проживають в селі чи селищі яким виповнилося 60 років”, – уточнюється в повідомленні.
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