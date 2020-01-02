У міністерстві соціальної політики України розповіли про те, як залежить отримання субсидії від прописки.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

“Житлова субсидія призначається виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб і розраховується на всіх членів домогосподарства. До складу домогосподарства входять особи, що зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами та доходи яких враховуються при призначенні житлової субсидії“, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що також під час призначення субсидії враховують доходи членів сім’ї зі складу домогосподарства в тих випадках, коли їх зареєстроване місце проживання відрізняється від адреси домогосподарства.

“Таким чином, субсидія призначається і під час призначення житлової субсидії враховуються доходи подружжя незалежно від їхнього місця реєстрації, крім осіб які проживають в селі чи селищі яким виповнилося 60 років”, – уточнюється в повідомленні.