Про це він розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”
За його словами, Україна “впишеться в критерії ЄС”, коли захворюваність не перевищуватиме 460 – 480 хворих протягом двох тижнів.
“Ми вважали: орієнтовно, якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 460-480 хворих”, – уточнив міністр.
Відповідно до критеріїв Євросоюзу, кількість нових випадків захворювання за останні 14 днів на 100 тисяч населення повинні бути близькі до середнього або нижче середнього по ЄС; стабільний або регресний тренд нових випадків; загальна ситуація з боротьбою проти коронавірусу з урахуванням рівня тестування, спостереження.
Наразі рівень захворюваності в Україні на рівні 700 осіб в день.
В Україні станом на 17 липня зафіксовано 57 264 випадки захворювання на COVID-19, за добу — 809 нових випадків.
- Міністерство охорони здоровʼя готує проєкт постанови, яким адаптивний карантин продовжать ще щонайменше на місяць.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.