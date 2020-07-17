Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що для того, щоб українці отримали право на в'їзд до країн Євросоюзу, рівень захворюваності протягом двох тижнів повинен бути в два рази нижчим нинішнього.

Про це він розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”

За його словами, Україна “впишеться в критерії ЄС”, коли захворюваність не перевищуватиме 460 – 480 хворих протягом двох тижнів.

“Ми вважали: орієнтовно, якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 460-480 хворих”, – уточнив міністр.

Відповідно до критеріїв Євросоюзу, кількість нових випадків захворювання за останні 14 днів на 100 тисяч населення повинні бути близькі до середнього або нижче середнього по ЄС; стабільний або регресний тренд нових випадків; загальна ситуація з боротьбою проти коронавірусу з урахуванням рівня тестування, спостереження.

Наразі рівень захворюваності в Україні на рівні 700 осіб в день.

В Україні станом на 17 липня зафіксовано 57 264 випадки захворювання на COVID-19, за добу — 809 нових випадків.