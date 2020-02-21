Таку заяву він зробив під час доповіді у Верховній Раді.
За словами Коваля, місце, куди повинні були доставити евакуйованих, визначав оперативний штаб.
“Саме для того, щоб визначати, що, де, коли має відбутися, існує оперативний штаб. Визначення закладів відбувалося під час його засідання”, – заявив чиновник.
Він уточнив, що це рішення приймали кілька відомств, ґрунтуючись на різних умовах.
“Було обрано спочатку 4, а потім 3 заклади, які були підготовлені до прийому громадян. І повідомлення або неповідомлення – це теж рішення оперативного штабу”, – заявив Коваль.
Він додав, що інформація про розміщення евакуйованих була надана “у належний термін – за добу”.
“Що стосується комунікації з людьми. Я, чесно кажучи, не розумію, що саме потрібно було прокомунікувати з тими людьми, які знаходяться в тому чи іншому населеному пункті. І яким чином це повинно статися. Інформація в належний термін була надана – за добу. Люди знали, що туди приїдуть евакуйовані з Китаю. Інспекція проходила не напередодні, а ще раніше”, – зазначив Коваль.
(На відео – з 14:10)
У свою чергу прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час звіту у Верховній Раді заявив, що в питанні розміщення евакуйованих із КНР українців влада керувалася забезпеченням їхньої безпеки.
“Перше, про що ми думали, – це безпека людей, які будуть везти, безпека людей, які будуть проживати на територіях навколо. Відносно них могли статися провокації, спецоперації і так далі. Тому, ми навіть маршрут, по якому будемо їхати, не могли розголошувати. Для цього ми збиралися і в режимі “для службового користування”, фактично в таємному режимі ухвалювали рішення на оперативному штабі. Абсолютно очевидно, що в таких умовах ми не можемо за тиждень, за два когось інформувати”, – наголосив Гончарук.
- Напередодні евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту.