Заступник міністра охорони здоров'я України Дмитро Коваль заявив, що не знає, як потрібно було комунікувати з людьми в Нових Санжарах, де відбулися сутички через евакуйованих із Китаю українців.

Таку заяву він зробив під час доповіді у Верховній Раді.

За словами Коваля, місце, куди повинні були доставити евакуйованих, визначав оперативний штаб.

“Саме для того, щоб визначати, що, де, коли має відбутися, існує оперативний штаб. Визначення закладів відбувалося під час його засідання”, – заявив чиновник.

Він уточнив, що це рішення приймали кілька відомств, ґрунтуючись на різних умовах.

“Було обрано спочатку 4, а потім 3 заклади, які були підготовлені до прийому громадян. І повідомлення або неповідомлення – це теж рішення оперативного штабу”, – заявив Коваль.

Він додав, що інформація про розміщення евакуйованих була надана “у належний термін – за добу”.

“Що стосується комунікації з людьми. Я, чесно кажучи, не розумію, що саме потрібно було прокомунікувати з тими людьми, які знаходяться в тому чи іншому населеному пункті. І яким чином це повинно статися. Інформація в належний термін була надана – за добу. Люди знали, що туди приїдуть евакуйовані з Китаю. Інспекція проходила не напередодні, а ще раніше”, – зазначив Коваль.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/dy-BV1MYSW0?start=850" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

(На відео – з 14:10)

У свою чергу прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час звіту у Верховній Раді заявив, що в питанні розміщення евакуйованих із КНР українців влада керувалася забезпеченням їхньої безпеки.

“Перше, про що ми думали, – це безпека людей, які будуть везти, безпека людей, які будуть проживати на територіях навколо. Відносно них могли статися провокації, спецоперації і так далі. Тому, ми навіть маршрут, по якому будемо їхати, не могли розголошувати. Для цього ми збиралися і в режимі “для службового користування”, фактично в таємному режимі ухвалювали рішення на оперативному штабі. Абсолютно очевидно, що в таких умовах ми не можемо за тиждень, за два когось інформувати”, – наголосив Гончарук.