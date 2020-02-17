Про це на брифінгу заявив заступник глави Міністерства охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
За інформацією МОЗ, 49 українців евакуюють з Ухані.
“Ми говоримо про 49 українських громадян і до 25 іноземців, якими займається Міністерство закордонних справ по дипломатичних каналах”, – розповів Ляшко.
Літак з України вилетить у вівторок, 18 лютого, а прилетить у четвер – 20-го.
Також Ляшко розповів, що на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.
“Затверджено супровід і прийом українців. Щонайменше 14 днів в ізоляції. Рейс буде супроводжувати команда МОЗ, яка займається медициною катастроф”, – заявив він.
За його словами, медики будуть весь час на борту і проводити спостереження всіх, хто буде в обсерваторі.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на 16 лютого в світі зареєстровано щонайменше 69 260 випадків нового коронавірусу, а кількість смертей перевищила 1 660 випадків.