У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, скільки українців готуються забрати з зараженого коронавірусом Ухані в Китаї.

Про це на брифінгу заявив заступник глави Міністерства охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За інформацією МОЗ, 49 українців евакуюють з Ухані.

“Ми говоримо про 49 українських громадян і до 25 іноземців, якими займається Міністерство закордонних справ по дипломатичних каналах”, – розповів Ляшко.

Літак з України вилетить у вівторок, 18 лютого, а прилетить у четвер – 20-го.

Також Ляшко розповів, що на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.

“Затверджено супровід і прийом українців. Щонайменше 14 днів в ізоляції. Рейс буде супроводжувати команда МОЗ, яка займається медициною катастроф”, – заявив він.

За його словами, медики будуть весь час на борту і проводити спостереження всіх, хто буде в обсерваторі.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.