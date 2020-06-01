Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про політичний і медійний тиск на міністерство.

Про це Степанов розповів на брифінгу.

“За 30 років ніхто в нашій країні не побудував системи охорони здоров’я, в якій кожен громадянин відчував би себе захищеним. Останнім часом МОЗ часто згадують у негативному тоні, звинувачують у всіх можливих і неможливих злочинах, здійснюють медійні атаки і політичний тиск”, – сказав він.

За словами міністра, він “переконався, що в Україні немає системи охорони здоров’я”.

“Сьогодні інформаційне поле поділено на два табори. Один табір – адепти так званої “псевдореформи”, що мали абсолютну владу і майже чотири роки експериментували з українською медициною. З іншого боку – вітчизняні лікарі, медичні працівники всіх рівнів, які опинилися під загрозою звільнення”, – розповів він.

На думку Степанова, наразі під загрозою звільнення перебувають десятки тисяч медиків, а закритися можуть сотні лікарень, на ліки та медичне обладнання є дефіцит.

Водночас міністр вважає, що бачення вирішення проблем вже вироблено.