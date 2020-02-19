У МОЗ запевнили, що загрози від евакуації українців з Китаю немає

У Міністерстві охорони здоров'я закликали не здіймати паніку стосовно прибуття евакуйованих з Китаю українців.

Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль.

“Наші люди є пріоритетом для держави. І порятунок — це надважливе завдання і для уряду, і для президента, і для всіх органів влади. Панічні настрої і інформаційні вкиди, які можна спостерігати, роздуваються тими, хто зацікавлений у поширенні міфів. Ми готові до приймання наших громадян і не тільки наших громадян. Вжито всіх необхідних заходів для того, щоб запобігати потраплянню вірусу в Україну”, – сказав він.

Водночас представник МОЗ закликав не маніпулювати життями і здоров’ям людей.

“Зараз триває проходження третьої лінії санітарного контролю. Дві вже пройдені усіма громадянами України та іноземцями, які прибудуть в Україну. Всі є здоровими. У нас є чіткий план дій і всі структури знають, хто що повинен зробити. Загроз немає. Потрібно зберігати здоровий глузд”, – додав він.

У свою чергу представник ГСЧС розповів, що прибуття літака з евакуйованими українцями очікується завтра, 20 лютого, близько 8 години ранку.

Натомість час і місце прибуття літака на брифінгу не сповістили.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook повідомляв , що український літак , який повинен привезти з Китаю евакуйованих українців , вже приземлився в аеропорту Ухань .

Данілов уточнив , що літак забере з Китаю 48 українців і 29 громадян інших держав .