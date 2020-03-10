Чоловікові з Лондона вдалося вилікуватися від ВІЛ. Він став другим пацієнтом, який зміг побороти захворювання.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

40-річний Адам Кастільехо, житель Лондона, у якого було діагностовано ВІЛ, вже більше 30 місяців вільний від вірусу. Побороти недугу чоловікові допомогли не особливі ліки, а збіг обставин.

Адам був також хворий на онкологічне захворювання та пережив лікування стовбуровими клітинами. Зараз його тести показують, що в результаті агресивної терапії 99% його імунних клітин були замінені донорськими. Після лікування лікарі встановили, що у нього більше немає ВІЛ. Провідний дослідник, професор Равіндра Кумар Гупта з Кембриджського університету зазначив, що “це майже напевно означає лікування ВІЛ”.

Медики вважають, що трансплантація стовбурових клітин, ймовірно, зупиняє здатність вірусу репликуватися в організмі, замінюючи власні імунні клітини пацієнта донорськими, які протистоять ВІЛ-інфекції, що й допомагає побороти захворювання.

“Наші результати показують, що успіх трансплантації стовбурових клітин як ліки від ВІЛ, про що вперше повідомили дев’ять років тому у “берлінського пацієнта”, можна повторити”, — зазначив професор.

Водночас лікар повідомив, що цей метод не допоможе вилікувати всіх пацієнтів, які живуть з ВІЛ.

“Важливо зазначити, що це метод лікування із високим рівнем ризику та використовується тільки як крайній захід для пацієнтів з ВІЛ, які також мають небезпечні для життя злоякісні новоутворення. Отже, це не таке лікування, яке широко пропонувалося б пацієнтам з ВІЛ, які проходять успішне антиретровірусне лікування”, — додав Гупта.

Чоловік, що вилікувався від ВІЛ чоловік не приховує свою особистість та вільно спілкується з журналістами. За його словами, він просто “опинився в потрібному місці”.

“Це унікальне становище, унікальне та дуже принизливе становище. Я хочу бути послом надії. Я не хочу, щоб люди думали: “О, тебе обрали”. Ні, це просто сталося. Я був в потрібному місці, ймовірно, в потрібний час, коли це сталося”, — розповів він в інтерв’ю The New York Times.

Ймовірно, що вірус все ще знаходиться в тілі чоловіка, тому лікарі не можуть дати гарантій, що захворювання не повернеться, і продовжують стежити за здоров’ям пацієнта.