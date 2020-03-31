Сумарна кількість людей у світі, яких вже зачепив коронавірус COVID-19, перевалила за 800 000.

Про це повідомляється на ресурсі Worldmeters.

Уточнюється, що на коронавірус на цю мить у світі захворіли 802 556 людей.

При цьому померло від коронавірусу на сьогодні вже більш як 39 тисяч осіб (39 012).

Відзначається, що на першому місці серед держав за кількістю підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 перебувають Сполучені Штати Америки, де захворіли вже 164 424 особи.

В Італії хворіли 101 739 людей, а в Іспанії – 94 417 осіб.

Також повідомляється, що 172 319 людей у світі вже вилікувалися від коронавірусу COVID-19.