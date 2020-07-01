Станом на середу, 1 липня, у світі виявлено 10 мільйонів 450 тисяч 628 випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

США залишаються в лідерах за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом – 2 634 432 особи. На другому місці Бразилія – 1 402 041 осіб; третя місце посіла Росія – там 646 929 хворих.

Далі йдуть Індія (566 840), Велика Британія (314 160), Перу (285 213), Чілі (279 393), Іспанія (249 271) та Італія (240 578).

Загалом від коронавірусної інфекції у світі померли 510 632 людини. Водночас одужали 5 336 996.