Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
США залишаються в лідерах за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом – 2 634 432 особи. На другому місці Бразилія – 1 402 041 осіб; третя місце посіла Росія – там 646 929 хворих.
Далі йдуть Індія (566 840), Велика Британія (314 160), Перу (285 213), Чілі (279 393), Іспанія (249 271) та Італія (240 578).
Загалом від коронавірусної інфекції у світі померли 510 632 людини. Водночас одужали 5 336 996.
- Станом на ранок 1 липня в Україні зафіксовано 664 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час спалаху в Україні виявлено 44 тисячі 998 випадків зараження.