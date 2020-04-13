Станом на ранок 13 квітня в світі 1 млн 853 тисяч 183 осіб заразилися коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers.

З них 114 257 пацієнтів померли, та 423 728 – одужали.

Найбільше інфікованих у США – 560 433 особи, смертей – 22 115.

Далі йде Іспанія: там заразилася 166 831 особа, 17 209 померло.

В Італії 156 363 інфікованих, 19 899 смертей.

У Китаї 82 160 інфікованих – за добу 108 нових випадків.

Раніше повідомлялося, що Іспанія послаблює карантин, незважаючи на те, що кількість інфікованих перевищує 160 000 осіб.