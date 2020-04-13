Про це свідчать дані ресурсу Worldometers.
З них 114 257 пацієнтів померли, та 423 728 – одужали.
Найбільше інфікованих у США – 560 433 особи, смертей – 22 115.
Далі йде Іспанія: там заразилася 166 831 особа, 17 209 померло.
В Італії 156 363 інфікованих, 19 899 смертей.
У Китаї 82 160 інфікованих – за добу 108 нових випадків.
Раніше повідомлялося, що Іспанія послаблює карантин, незважаючи на те, що кількість інфікованих перевищує 160 000 осіб.
- В Італії зафіксовано найнижчий з 19 березня показник смертності серед пацієнтів, у яких діагностовано коронавірус COVID-19.
- Пекін відкриє деякі школи після карантину в кінці квітня.