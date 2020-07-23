Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (3 969 850), Бразилія (2 227 514), Індія (1 193 078), Росія (787 890).
Далі йдуть Південно-Африканська Республіка (394 948), Перу (366 550), Мексика (362 274), Чилі (334 683), Велика Британія (297 952), Іран (281 413), Іспанія (267 551), Пакистан (267 428), Саудівська Аравія (258 156) та Італія (245 032).
Загалом від хвороби у світі померли 622 207 людей. Водночас одужали 8 608 873.
- У Німеччині вчені Університетської клініки Галле з метою експерименту зберуть людей на концерті, щоб краще вивчити процес поширення COVID-19 на масових заходах.