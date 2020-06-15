Станом на 15 червня, у світі число зафіксованих випадків зараження коронавірусом становить 7 млн 997 тис. 060 осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

США залишаються в лідерах за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусів – 2 162 228 осіб. На другому місці Бразилія – 867 882 особи; третя Росія – там 528 964 хворих.

Далі йдуть Індія (333 008 випадків), Великобританія (295 889 випадків), Іспанія (291 008), Італія (236 989), Перу (229 736), Німеччина (187 671), Іран (187 427). Україна на 35-му місці за кількістю інфікованих.

Померло від COVID-19 435 тис. 662 людини.