Станом на 14 травня у світі від COVID-19 померло 298 180 осіб.

Про це йдеться на сайті Worldometers.

Так, кількість підтверджених випадків зараження в світі становить 4 млн 430 тис. 140 осіб. Вилікувалися від коронавируса понад 1,65 млн осіб.

За даними Worldometer, рівень смертності на 1 млн населення в США досяг 257 осіб, Іспанії – 580, Великобританії – 489, Італії – 514, Бразилії – 62, Франції – 415, Німеччині – 94, Туреччини – 47, Ірані – 81.

На першому місці за кількістю зафіксованих випадків захворювання знаходяться США – там 1 430 348 випадків. На другому місці Іспанія – 271 095 випадків зараження. На третьому – Росія – 242 271 випадок інфекції.