Про це йдеться на сайті Worldometers.
Так, кількість підтверджених випадків зараження в світі становить 4 млн 430 тис. 140 осіб. Вилікувалися від коронавируса понад 1,65 млн осіб.
За даними Worldometer, рівень смертності на 1 млн населення в США досяг 257 осіб, Іспанії – 580, Великобританії – 489, Італії – 514, Бразилії – 62, Франції – 415, Німеччині – 94, Туреччини – 47, Ірані – 81.
На першому місці за кількістю зафіксованих випадків захворювання знаходяться США – там 1 430 348 випадків. На другому місці Іспанія – 271 095 випадків зараження. На третьому – Росія – 242 271 випадок інфекції.
- Станом на 10 травня в світі зареєстровано 4 млн 101 тис. 974 випадки захворювання коронавірусом COVID-19, більше 1 млн 441 тисячі осіб одужали.