Станом на ранок суботи, 4 квітня, у світі вже 1,1 млн інфікованих коронавірусом.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Наразі кількість підтверджених випадків Covid-19 у світі становить 1 100 283 осіб, кількість смертей – 58 929, водночас одужали – 226 669.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (277 965), Італія (119 827), Іспанія (119 199), Німеччина (91 159), Франція (65 202) та Іран (53 183). У Китаї — 82 526 інфікованих.

Найбільше померлих в Італії — 14 681 та Іспанії — 11 198. У Китаї померли 3 330 осіб.