Про це повідомляється на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Це рекордна кількість випадків з початку пандемії.
Днем раніше, 17 липня, в світі було зафіксовано 237 743 випадки зараження.
Загальна кількість зареєстрованих випадків захворювання становить 13 млн 876 тис. 441 осіб. Число смертей – 593 087.
Найбільше випадків зараження фіксується в Північній і Південній Америках. В Європі наполовину менше.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що в світі розробляється 141 вакцина проти коронавірусу COVID-19.