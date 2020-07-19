За попередню добу, 18 липня, в світі зафіксовано 259 тисяч 848 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляється на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Це рекордна кількість випадків з початку пандемії.

Днем раніше, 17 липня, в світі було зафіксовано 237 743 випадки зараження.

Загальна кількість зареєстрованих випадків захворювання становить 13 млн 876 тис. 441 осіб. Число смертей – 593 087.

Найбільше випадків зараження фіксується в Північній і Південній Америках. В Європі наполовину менше.