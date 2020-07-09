Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
США залишаються в лідерах за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом – 3 054 699 осіб. На другому місці Бразилія – 1 713 160 осіб; третя місце посіла Індія – 767 296 людей, на четвертому Росія – там 699 749 хворих.
Далі йдуть Перу (312 911), Чілі (303 083), Велика Британія (288 511), Мексика (275 003), Іспанія (252 513), Іран (248 379 ) та Італія (242 149).
Загалом від коронавірусної інфекції у світі померли 549 468 людей. Водночас одужали 6 586 726.
- У світі встановлено рекорд за кількістю виявлених за добу хворих на коронавирусну інфекцію – 212 326.