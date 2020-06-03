Станом на 3 червня в світі зареєстровано 6 млн 452 тис. 422 випадки захворювання коронавірусом COVID-19, з них 3 млн 067 тис. 681 людина одужала.

Про це свідчать дані порталу Worldometer.

При цьому зафіксовано 382 481 смерть від коронавірусу.

За добу в світі було зареєстровано 11 108 нових випадків захворювання, з них 4065 у Пакистані (80 463 всього), 3891 у Мексиці (97 326 всього) і 1569 в Бразилії (558 237 всього), також більше 400 зафіксовано в Болівії і Індії.

Лідером за кількістю випадків захворювання залишаються Сполучені Штати посилання – 1 881 205, далі йде Бразилія – 558 237, на третьому місці Росія – 423 741 випадків.