Про це свідчать дані порталу Worldometer.
При цьому зафіксовано 382 481 смерть від коронавірусу.
За добу в світі було зареєстровано 11 108 нових випадків захворювання, з них 4065 у Пакистані (80 463 всього), 3891 у Мексиці (97 326 всього) і 1569 в Бразилії (558 237 всього), також більше 400 зафіксовано в Болівії і Індії.
Лідером за кількістю випадків захворювання залишаються Сполучені Штати посилання – 1 881 205, далі йде Бразилія – 558 237, на третьому місці Росія – 423 741 випадків.
- Чорногорія у вівторок, 2 червня, оголосила про припинення епідемії коронавірусу COVID-19 в країні.