Станом на 10 травня в світі зареєстровано 4 млн 101 тис. 974 випадки захворювання коронавірусом COVID-19, більше 1 млн 441 тисячі осіб одужали.

Про це повідомляється на сайті Worldometers.

Найбільше зареєстрованих випадків захворювання в США – 1 млн 347 тисяч, при цьому кількість смертей перевищили 80 тисяч.

На другому місці Іспанія – там захворіло 262 783 особи, померло 26,5 тисяч, а видужало понад 173 тисячі осіб.

Італія на третьому місці – там 218 268 підтверджених випадків інфікування. У Великій Британії – 215 тисяч випадків, в Росії – 198 тисяч.

Всього від COVID-19 померло 280 тис. 451 особа.