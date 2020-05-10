Про це повідомляється на сайті Worldometers.
Найбільше зареєстрованих випадків захворювання в США – 1 млн 347 тисяч, при цьому кількість смертей перевищили 80 тисяч.
На другому місці Іспанія – там захворіло 262 783 особи, померло 26,5 тисяч, а видужало понад 173 тисячі осіб.
Італія на третьому місці – там 218 268 підтверджених випадків інфікування. У Великій Британії – 215 тисяч випадків, в Росії – 198 тисяч.
Всього від COVID-19 померло 280 тис. 451 особа.
- Влада столиці Південної Кореї – міста Сеул розпорядилася закрити всі нічні клуби і бари в місті через новий спалах коронавірусу COVID-19.
- Країни Євросоюзу вже почали поступове пом’якшення заходів карантину, в залежності від ситуації в системі охорони здоров’я, а також — залежно від кількості випадків зараження і смертей через коронавірус.