Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.
“Відома британська медична школа нарахувала 120 різних проектів з розробки вакцин проти захворювання, викликаного коронавірусом SARS-CoV-2, в тому числі 110 знаходиться на “доклінічній” стадії розвитку. А вісім проектів досягли клінічних випробувань першої фази на людях”, – сказано в повідомленні.
Серед інших відзначається китайський проект розробки вакцини, який очолює гонконгська компанія CanSino. Вважається, що цей проект знаходиться на більш просунутій стадії.
Відзначається, що мета тестування вакцини першої фази – це перевірка її безпеки в більшій мірі і ефективності в меншій мірі. Мета другої фази – це оцінка ефективності перед дозволом на дослідження органами охорони здоров’я.
Також повідомляється, що в трійку лідерів по розробці вакцини також входять китайський виробники Sinovac і проекти Шеньчженського медичного інституту.
Крім того, успішним вважають також проект британського Оксфордського університету і німецький проект BioNTech. На такий же стадії тестуються і два проекти вакцини в США.
- Раніше вчені з Китаю заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусу на мишах, щурах і мавпах.
- ВООЗ повідомляє, що сьогодні ведеться робота над 70 вакцинами від коронавірусу, з трьома глобальними лабораторіями.