На даний момент в світі йде робота над 120 різними проектами вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

“Відома британська медична школа нарахувала 120 різних проектів з розробки вакцин проти захворювання, викликаного коронавірусом SARS-CoV-2, в тому числі 110 знаходиться на “доклінічній” стадії розвитку. А вісім проектів досягли клінічних випробувань першої фази на людях”, – сказано в повідомленні.

Серед інших відзначається китайський проект розробки вакцини, який очолює гонконгська компанія CanSino. Вважається, що цей проект знаходиться на більш просунутій стадії.

Відзначається, що мета тестування вакцини першої фази – це перевірка її безпеки в більшій мірі і ефективності в меншій мірі. Мета другої фази – це оцінка ефективності перед дозволом на дослідження органами охорони здоров’я.

Також повідомляється, що в трійку лідерів по розробці вакцини також входять китайський виробники Sinovac і проекти Шеньчженського медичного інституту.

Крім того, успішним вважають також проект британського Оксфордського університету і німецький проект BioNTech. На такий же стадії тестуються і два проекти вакцини в США.