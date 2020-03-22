Зараз вчені в усьому світі працюють над не менше ніж 20 різними вакцинами проти коронавірусу.

Про це на брифінгу заявила доктор Марія Ван Керхове, технічний керівник програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій.

“Прискорення цього процесу дійсно воістину драматично з точки зору того, що ми можемо зробити, спираючись на роботу з SARS, з MERS і тепер використовується для COVID-19”, – сказала вона, відповідаючи на питання журналіста з Греції.

При цьому доктор підкреслила, що зараз вчені все ще далекі від того, щоб зробити вакцину масово доступною.

Провідні вчені стверджують, що клінічні випробування і висновки з безпеки, необхідні для випуску вакцини на ринок, можуть зайняти до 18 місяців.

Доктор Майк Райан, виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій, сказав, що випробування вакцини необхідні. “Є тільки одна річ, більш небезпечна, ніж вірус – і це погана вакцина”, – сказав він.



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