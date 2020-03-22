Про це на брифінгу заявила доктор Марія Ван Керхове, технічний керівник програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій.
“Прискорення цього процесу дійсно воістину драматично з точки зору того, що ми можемо зробити, спираючись на роботу з SARS, з MERS і тепер використовується для COVID-19”, – сказала вона, відповідаючи на питання журналіста з Греції.
При цьому доктор підкреслила, що зараз вчені все ще далекі від того, щоб зробити вакцину масово доступною.
Провідні вчені стверджують, що клінічні випробування і висновки з безпеки, необхідні для випуску вакцини на ринок, можуть зайняти до 18 місяців.
Доктор Майк Райан, виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій, сказав, що випробування вакцини необхідні. “Є тільки одна річ, більш небезпечна, ніж вірус – і це погана вакцина”, – сказав він.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros. #coronavirus https://t.co/HrKY9b6cbs
— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 20, 2020
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- Раніше повідомлялося, що італійські вчені планують почати тестування вакцини від коронавірусу на тваринах на наступному тижні. У разі позитивного результату, її почнуть застосовувати до пацієнтів уже восени.
- Біофармацевтична компанія Medicago оголосила про успішне виробництво вірусоподібної частки коронавірусу, що є першим етапом створення вакцини.