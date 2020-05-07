Група вчених із США і Великобританії встановила, що наразі в світі вже існують сотні різних мутацій коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомляє ВВС.

Дослідники з Національної лабораторії Лос-Аламос в штаті Нью-Мексико проаналізували генетичні зразки, надані мережею GISAID. У цій мережі зберігаються зразки різних штамів грипу, вірусів і коронавірусів.

Згідно з цими даними, в світі існують вже сотні різних мутацій коронавірусу SARS-CoV-2. Найбільш домінуючою залишається одна мутація – D614G. Саме вона може зробити захворювання більш заразним.

Наразі дослідження обговорюють вчені на платформі.

У той же час американські вчені, які також займалися пошуком “шипа”, який робить коронавірус таким заразним, зазначили, що вже проаналізували дані про хворих коронавірусом в Шеффілді (Британії). Вони зазначили, що пацієнти саме з такою мутацією вірусу хворіли таку ж кількість часу і мали ті ж симптоми, що й інші. Тобто мутація D614G не робила коронавірус більш “сильним”.

У той же час дослідження Університетського коледжу Лондона (UCL) виявило 198 повторюваних мутацій вірусу. Один з його авторів, професор Франсуа Балу, повідомив, що мутації самі по собі не є поганою річчю, і немає нічого, що дозволяє припустити, що SARS-CoV-2 мутує швидше або повільніше, ніж очікувалося.

Дослідження, проведене в Університеті Глазго (Шотландія), в якому також було проаналізовано мутації, показало, що ці зміни не стосуються різних штамів вірусу. Вчені дійшли висновку, що наразі циркулює тільки один тип вірусу.

Учені поки не прийшли до єдиної думки щодо того, що можуть означати ці мутації, як вони вплинуть на пандемію і розробку вакцини.

Для аналогії, вивчення мутацій штамів грипу показало, що щорічно необхідно розробляти нову вакцину, оскільки вірус не повторюється з року в рік. Тому вивчення коронавірусу SARS-CoV-2 необхідне, щоб розуміти, якими активними компонентами в складі вакцини його можна буде деактивувати.