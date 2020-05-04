Про це йдеться в звіті ЮНЕСКО і заявах інших профільних організацій.
У доповіді ЮНЕСКО, приуроченій до Всесвітнього дня свободи преси, що відзначається 3 травня підкреслюється, що ряд заходів, вжитих державами для боротьби з пандемією, “обмежують право людей на доступ до інформації та можливості ЗМІ боротися з брехнею”.
Крім того, в доповіді Міжнародного інституту преси (МІП) зареєстровано 162 випадки порушення свободи ЗМІ, а организація “Репортери без кордонів” повідомляє про понад сто нападів на журналістів в 29 країнах, включаючи висилку, арешти, допити, застосування сили з боку поліції, вилучення перепусток, вимоги публічно вибачитися і конфіскацію електронних пристроїв.
- В Україні зафіксували 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 303 летальних, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків захворювання.