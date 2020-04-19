Станом на 19 квітня в світі підтверджено 2 332 036 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - з них 160 767 летальних, 599 961 особа одужала.

Про це свідчать дані на порталі Worldometer.

США “лідирують” за кількістю підтверджених випадків зараження і летальних випадків: там на COVID-19 захворіло 738 913 осіб, з них 39 015 померло і 68 285 одужали.

В Іспанії COVID-19 діагностували у 194 416 осіб, з них 20 639 померли; в Італії 175 925 інфікованих, померли 23 227 осіб.

У Франції 151 793 випадків зараження COVID-19, 19 323 осіб померли.