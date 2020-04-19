Про це свідчать дані на порталі Worldometer.
США “лідирують” за кількістю підтверджених випадків зараження і летальних випадків: там на COVID-19 захворіло 738 913 осіб, з них 39 015 померло і 68 285 одужали.
В Іспанії COVID-19 діагностували у 194 416 осіб, з них 20 639 померли; в Італії 175 925 інфікованих, померли 23 227 осіб.
У Франції 151 793 випадків зараження COVID-19, 19 323 осіб померли.
- Раніше в Центрі громадського здоров’я МОЗ України повідомили, що летальність від коронавірусу COVID-19 серед людей у віці від 50 років в Україні становить 5,1 %.