Кількість зафіксованих випадків захворювання COVID-19 в світі перевищило 3 млн 566 тис. осіб, з них померли понад 247 000, одужали - 1 млн 125 тисяч.

Про це сказано на міжнародному порталі даних Worldometers.

На першому місці за кількістю хворих (1,15 млн) – США. На другому місці Іспанія, де виявили понад 217 000 випадків інфікування. В Італії захворіли понад 210 000 тисяч, у Великій Британії – понад 187 000, на Франції – майже 169 000.

У Німеччині захворіли понад 165 000, в Росії – понад 134 000, в Туреччині – понад 126 000. На дев’ятому місці за кількістю тих, що заразилися – Бразилія (101 826), на десятому – Іран (97 424).