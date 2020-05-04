Про це сказано на міжнародному порталі даних Worldometers.
На першому місці за кількістю хворих (1,15 млн) – США. На другому місці Іспанія, де виявили понад 217 000 випадків інфікування. В Італії захворіли понад 210 000 тисяч, у Великій Британії – понад 187 000, на Франції – майже 169 000.
У Німеччині захворіли понад 165 000, в Росії – понад 134 000, в Туреччині – понад 126 000. На дев’ятому місці за кількістю тих, що заразилися – Бразилія (101 826), на десятому – Іран (97 424).
- 1 травня в США зареєстровано 36 тисяч нових випадків зараження COVID-19, на другому місці РФ, де зареєстровано близько 8 тисяч.
- В Україні станом на ранок 2 травня зафіксовано 11 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтвердили 550 нових випадків.