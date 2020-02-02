Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
У повідомленні сказано, що це дані на ранок 2 лютого.
При цьому, за межами Китаю зафіксовано 155 випадків зараження.
23 випадки припадають на країни Європи – в Німеччині 8, у Франції 6, в Італії 2, в Росії 2, в Великобританії 2, а також по одному в Швеції, Фінляндії та Іспанії.
У МОЗ зазначили, що в Україні не було жодного підтвердженого клінічно випадку зараження.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
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