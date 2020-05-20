У світі зафіксовано вже більше п'яти мільйонів підтверджених випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляється на сайті Worldmeter.

Уточнюється, що в світі на даний момент зафіксовано 5 012 505 підтверджених випадків зараження коронавірусом.

При цьому одужали від COVID-19 1,97 млн ​​людей. Це майже 40% від усіх тих, що захворіли.

Найбільша кількість заражень і смертей від коронавірусу зафіксована в США, де підтверджено вже більше 1,5 млн хворих.

На думку багатьох фахівців, підтверджена статистика заражень коронавірусом є неточною, оскільки у багатьох людей вірус проходить безсимптомно, а багато хто не звертаються за медичною допомогою.