20 квітня в М'янмі внаслідок смертельного поранення помер співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), який перевозив зразки тестів для COVID19.

Про це повідомили на сторінці ВООЗ.

Напад на автомобіль, в якому їхали медики, відбувся в штаті Ракхайн на заході М’янми.

Співробітник ВООЗ П’ячен Соні Вин Маунг був водієм автомобіля, по якому стріляли. На машині з маркуванням ООН він віз із Сіттве в Янгон зразки епіднагляду за ситуацією з коронавірусом.

Місцеве видання The Myanmar Times повідомило, що в цій же машині були й інші медичні працівники. Ще одна людина поранена.

За словами уряду М’янми, автомобіль ООН обстріляли місцеві бойовики.

Розтин показав, що куля, яка вбила співробітника ВООЗ, має калібр 7,62. Такі боєприпаси не є стандартом армії.

Бойовики все заперечують, звинувачуючи в нападі на медиків урядові сили.