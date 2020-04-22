Про це повідомили на сторінці ВООЗ.
Напад на автомобіль, в якому їхали медики, відбувся в штаті Ракхайн на заході М’янми.
Співробітник ВООЗ П’ячен Соні Вин Маунг був водієм автомобіля, по якому стріляли. На машині з маркуванням ООН він віз із Сіттве в Янгон зразки епіднагляду за ситуацією з коронавірусом.
Місцеве видання The Myanmar Times повідомило, що в цій же машині були й інші медичні працівники. Ще одна людина поранена.
За словами уряду М’янми, автомобіль ООН обстріляли місцеві бойовики.
Розтин показав, що куля, яка вбила співробітника ВООЗ, має калібр 7,62. Такі боєприпаси не є стандартом армії.
Бойовики все заперечують, звинувачуючи в нападі на медиків урядові сили.
- ВООЗ повідомляє, що сьогодні ведеться робота над 70 вакцинами від коронавірусу, з трьома глобальними лабораторіями.