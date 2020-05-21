Про це повідомляє BBC Sport.

Такий сценарій можливий, якщо Олімпіаду не вдасться провести в 2021 році.

У 2020 році Олімпіада була запланована на 24 липня – 9 серпня. Її перенесли на 2021 рік у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Тепер прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе пояснив Баху, що літо наступного року є останнім варіантом для проведення Ігор. Якщо в 2021 році також не вдасться провести Олімпіаду, то її можуть скасувати.

“Неможливо постійно переносити змагання і наймати по декілька тисяч чоловік в оргкомітет Ігор. Також не можна щороку міняти графік міжнародних федерацій по всьому світу, адже у спортсменів повинна бути ясність. Ми повинні бути готові до різних сценаріїв, сподіваємося, що ці Ігри відбудуться в липні наступного року”, – сказав Бах.

Також він зазначив, що організація не може дозволити собі постійно наймати по 3 – 5 тисяч осіб для роботи в оргкомітеті. Також спортсмени повинні чітко розуміти – до чого їм готуватися.

Він зазначив, що в 2021 році проведення Олімпіади може стати навіть певним символом того, що світові вдалося перемогти коронавірус, адже трибуни будуть заповнені глядачами, як це було раніше.

Японські чиновники зазначають, що вірогідність проведення Олімпіади частково залежить від того, чи вдасться на той час знайти вакцину.

“Ми встановили один принцип: організувати ці Ігри в безпечному середовищі для всіх учасників. Ніхто не знає, як буде виглядати світ через рік, через два місяці. Тому ми повинні покластися на експертів, а потім прийняти відповідне рішення у відповідний час на основі цієї ради”, – заявив Бах.

Крім того, на 2022 рік заплановано зимові Олімпійські ігри. Вони повинні пройти в Китаї всього через шість місяців після Токійський ігор.

Сценарій проведення Олімпіади без глядачів Бах не розглядає.

“Це не те, чого ми хочемо. Оскільки олімпійський дух полягає в тому, щоб об’єднувати уболівальників, і саме це робить Ігри такими унікальними, що вони знаходяться на Олімпійському стадіоні, всі вболівальники з усього світу разом”, – пояснив він свою позицію.

Варто зазначити, що МОК виділив 800 млн доларів, щоб допомогти з фінансовими труднощами, викликаними перенесенням Токіо на 2020 рік. Загальна додаткова вартість для Японії оцінюється в 2 – 6 мільярдів доларів.

Літні Олімпійські ігри відкладені на рік через пандемію коронавіруса і пройдуть в 2021 році в період з 23 липня по 8 серпня.