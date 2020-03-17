У Молдові через поширення коронавірусу уряд запровадив надзвичайний стан на 60 днів.

Про це повідомляє молдавське видання Newsmaker.

Відзначається, що перед голосуванням за введення надзвичайного стану в парламенті виступив голова уряду Іон Кику.

За словами прем’єра, НС вводиться на 60 днів, тому що прогнози щодо подальшого поширення пандемії по Європі є песимістичними.

“Я буду радий прийти через тиждень і попросити скасувати надзвичайний стан, якщо це буде можливо”, – сказав він.

Повідомляється, що під час парламентського обговорення депутати критикували відсутність конкретних заходів у постанові про надзвичайний стан.

Своєю чергою голова уряду повідомив, що Нацбанком держави готується міра по послабленню кредитної політики, розглядається припинення міжміського транспортного сполучення.

У Києві сьогодні з 23:00 вечора припинить роботу метрополітен у зв’язку із введенням у країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19.