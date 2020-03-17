Про це повідомляє молдавське видання Newsmaker.
Відзначається, що перед голосуванням за введення надзвичайного стану в парламенті виступив голова уряду Іон Кику.
За словами прем’єра, НС вводиться на 60 днів, тому що прогнози щодо подальшого поширення пандемії по Європі є песимістичними.
“Я буду радий прийти через тиждень і попросити скасувати надзвичайний стан, якщо це буде можливо”, – сказав він.
Повідомляється, що під час парламентського обговорення депутати критикували відсутність конкретних заходів у постанові про надзвичайний стан.
Своєю чергою голова уряду повідомив, що Нацбанком держави готується міра по послабленню кредитної політики, розглядається припинення міжміського транспортного сполучення.
У Києві сьогодні з 23:00 вечора припинить роботу метрополітен у зв’язку із введенням у країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19.
- Уряд прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення заборонити з 17 березня на всій території країни будь-які масові заходи за участю більше 10 осіб.
- Напередодні стало відомо, що у Києві лабораторно підтверджено два випадки захворювання на коронавірус COVID-19.
- Напередодні мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавірусу. Так, зачиняються всі заклади, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС, банків.