У Міністерстві освіти і науки України допускають, що якщо навчальний процес в країні не вдасться відновити до 1 червня, то у вересні буде коригуюче навчання.

Про це розповіла виконуюча обов’язки очільниці МОН Любомира Мандзій.

Стандартний навчальний план шкіл розраховано до кінця травня, але в умовах загальнонаціонального карантину може бути продовжено до 1 липня.

“Після карантину потрібно знайти час, щоб зрозуміти ситуацію з конкретного предмету в конкретному класі конкретної школи. Коригувальне навчання – виключно в межах компетенції школи і вчителя. Але це не означає, що до 1 липня всі діти без винятку будуть сидіти за партами”, – пояснила чиновник.

На сьогоднішній день дистанційне навчання організовано по-різному, в залежності від технічних можливостей тієї чи іншої школи.

Деякі школи (таких 3% від загальної кількості) не можуть організувати дистанційне навчання, оскільки у них немає доступу до Інтернету.

12 березня в Україні через карантин перенесли пробне зовнішнє незалежне оцінювання.