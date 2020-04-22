Тимчасово виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій розповіла про терміни проведення Зовнішнього незалежного оцінювання в умовах карантину, який був введений через пандемію коронавірусу.

Про це вона розповіла сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

“Терміни проведення ЗНО залежать від термінів проведення карантину”, – сказала Мандзій.

Якщо карантин завершиться до початку червня, то основна сесія ЗНО відбудеться з 25 червня по 17 липня. Результати з’являться не пізніше 31 липня. Додаткова сесія почнеться 25 липня і триватиме до 11 серпня.

Якщо карантин завершиться до початку серпня, то основна сесія ЗНО пройде з 17 серпня до 4 вересня. Результати будуть не пізніше 17 вересня. Додаткову сесію МОН організує з 2 вересня по 6 жовтня.

“Шановні випускники, заклади вищої освіти вас точно чекають. Вступна кампанія буде зміщена і терміни зміни вступної кампанії залежать від термінів зміни незалежного оцінювання”, – резюмувала т.в.о. міністра.