Про це вона розповіла сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.
“Терміни проведення ЗНО залежать від термінів проведення карантину”, – сказала Мандзій.
Якщо карантин завершиться до початку червня, то основна сесія ЗНО відбудеться з 25 червня по 17 липня. Результати з’являться не пізніше 31 липня. Додаткова сесія почнеться 25 липня і триватиме до 11 серпня.
Якщо карантин завершиться до початку серпня, то основна сесія ЗНО пройде з 17 серпня до 4 вересня. Результати будуть не пізніше 17 вересня. Додаткову сесію МОН організує з 2 вересня по 6 жовтня.
“Шановні випускники, заклади вищої освіти вас точно чекають. Вступна кампанія буде зміщена і терміни зміни вступної кампанії залежать від термінів зміни незалежного оцінювання”, – резюмувала т.в.о. міністра.
- Пік захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні очікується 3 – 8 травня. У зв’язку з цим карантин в країні вирішено продовжити до 11 травня.
- З 11 травня Кабінет міністрів планує пом’якшити карантинні заходи. Зокрема, можуть відкрити парки та сквери, а також дозволити торгівлю непродовольчими товарами та роботу об’єктів побутових послуг.