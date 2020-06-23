Вступна кампанія в 2020 році відрізняється від аналогічного процесу в 2019-му тільки тим, що подати електронну заявку можна буде після 1 серпня.

Про це в інтерв’ю “РБК-Україна” розповіла тимчасово виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

“Якщо ми говоримо про вступ в цьому і минулому році, він нічим не відрізнятиметься. Крім того, що в цьому році буде можливість подати електронну заяву до свого кабінету з 1 серпня. Інших змін немає”, – пояснила чиновниця.

Вона зробила акцент на тому, що закон, який звільнив претендентів повної загальної середньої освіти від обов’язкової державної підсумкової атестації, не скасовує проведення ЗНО для тих випускників, які мають вступати.

“Іншого шляху вступу (крім ЗНО, – ред.) немає. Ми зобов’язані забезпечити чесний і прозорий процес вступу”, – сказала Мандзій.

Вона зазначила, що МОН забезпечило всі необхідні засоби індивідуального захисту, щоб випускники могли безпечно написати ЗНО.

“ЗНО відбудеться! Комісія прийняла рішення, що епідеміологічна ситуація дозволяє провести зовнішнє незалежне оцінювання з 25 червня по 17 липня, згідно з усіма рекомендаціями Головного державного санітарного лікаря”, – заявила представниця МОН.