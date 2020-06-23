Про це в інтерв’ю “РБК-Україна” розповіла тимчасово виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
“Якщо ми говоримо про вступ в цьому і минулому році, він нічим не відрізнятиметься. Крім того, що в цьому році буде можливість подати електронну заяву до свого кабінету з 1 серпня. Інших змін немає”, – пояснила чиновниця.
Вона зробила акцент на тому, що закон, який звільнив претендентів повної загальної середньої освіти від обов’язкової державної підсумкової атестації, не скасовує проведення ЗНО для тих випускників, які мають вступати.
“Іншого шляху вступу (крім ЗНО, – ред.) немає. Ми зобов’язані забезпечити чесний і прозорий процес вступу”, – сказала Мандзій.
Вона зазначила, що МОН забезпечило всі необхідні засоби індивідуального захисту, щоб випускники могли безпечно написати ЗНО.
“ЗНО відбудеться! Комісія прийняла рішення, що епідеміологічна ситуація дозволяє провести зовнішнє незалежне оцінювання з 25 червня по 17 липня, згідно з усіма рекомендаціями Головного державного санітарного лікаря”, – заявила представниця МОН.
- Зовнішнє незалежне оцінювання для випускників шкіл цього року планується до проведення з 25 червня по 17 липня. У Міністерстві освіти й науки України уже оприлюднили дати проведення основної сесії ЗНО у 2020 році.
- Міністерство освіти і науки України перенесло на місяць терміни вступної кампанії через спалах коронавірусу і карантин. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 серпня. Творчі конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення будуть проводитися з 1 по 12 серпня.