Про це повідомляється на сайті відомства.
Зазначається, що реєстрація на вступні іспити та творчі конкурси у вишах має розпочатися не пізніше ніж 24 липня.
Для вступників на бюджет їх проводитимуть у кілька потоків. У МОН пояснюють, що це було зроблено для того, аби абітурієнти мали більше можливостей для вступу до різних вишів у разі збігу дат проведення цих випробувань.
Загалом вступні іспити і творчі конкурси відбуватимуться для вступників на місця державного замовлення з 1 до 12 серпня, а на контракт трохи довше — з 1 до 22 серпня.
Також в МОН наголосили, що під час реєстрації та складання цих іспитів заклади не мають права вимагати результатів зовнішнього незалежного оцінювання.
Для реєстрації на вступні іспити і творчі конкурси потрібно: заяву; дві фотокартки; копію документа, що засвідчує особу; копію документа, що дає право на вступ за вступними іспитами.
- У МОН заявили, що випускників не призиватимуть до армії через відтермінування вступної кампанії.