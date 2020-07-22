У Міністерстві освіти і науки розповіли, як цього року відбуватимуться вступні іспити і творчі конкурси до вищих навчальних закладів.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Зазначається, що реєстрація на вступні іспити та творчі конкурси у вишах має розпочатися не пізніше ніж 24 липня.

Для вступників на бюджет їх проводитимуть у кілька потоків. У МОН пояснюють, що це було зроблено для того, аби абітурієнти мали більше можливостей для вступу до різних вишів у разі збігу дат проведення цих випробувань.

Загалом вступні іспити і творчі конкурси відбуватимуться для вступників на місця державного замовлення з 1 до 12 серпня, а на контракт трохи довше — з 1 до 22 серпня.

Також в МОН наголосили, що під час реєстрації та складання цих іспитів заклади не мають права вимагати результатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Для реєстрації на вступні іспити і творчі конкурси потрібно: заяву; дві фотокартки; копію документа, що засвідчує особу; копію документа, що дає право на вступ за вступними іспитами.