Наприкінці серпня посеред ночі до Міністерства освіти і науки України проникли невідомі особи. Вони могли отримати службові документи для дискредитації працівників МОН.

Про це заявили в пресслужбі міністерства 11 вересня.

Зазначається, що камери відеоспостереження зафіксували, як невідомі особи посеред ночі проникли до будівлі міністерства і попрямували до однієї з приймалень, де нібито копирсалися в документах.

“Камера відеоспостереження зафіксувала, як особи переглядали папери, робили фото службових документів та нишпорили у приміщенні. З будівлі Міністерства невідомі особи вийшли за 15 хвилин після того, як залишили кабінет”, — зазначили в МОН.

В міністерстві заявили, що особи, яких зафіксували камери, “скористалися своїм службовим становищем та здійснили перевищення влади або службових повноважень”.

“Не виключається можливість, що невстановлені особи будуть намагатися використати незаконно отримані службові документи у протиправних цілях, у т.ч. з метою нанесення шкоди державним інтересам у сфері освіти, а також з метою дискредитації працівників МОН”, — вважають у відомстві.

Йдеться, що МОН скерувало заяву про це правопорушення до правоохоронних органів, але наразі рішення з цього питання не прийнято.

Також в міністерстві закликали отримувати інформацію про їхню роботу “відкрито, не ховаючи обличчя за масками у нічний час”.