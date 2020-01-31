В Моніторинговій місії ООН з прав людини вважають, що нинішній проєкт закону про дезінформацію міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського не відповідає міжнародним стандартам прав людини та може підривати свободу ЗМІ, а також призвести до само-цензури.

Про це повідомила пресслужба місії.

“Закликаємо українську владу утриматися від встановлення непотрібних обмежень для роботи медіа. Ми поділяємо обурення медіа-спільноти та громадянського суспільства щодо того, що нинішній проєкт закону про дезінформацію не відповідає міжнародним стандартам прав людини, може підривати свободу ЗМІ та призвести до само-цензури”, – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що спроба запровадити кримінальну відповідальність за розповсюдження дезінформації може призвести до переслідування журналістів просто за те, що вони виконують свою роботу.

Крім того, влада має утриматися від створення органів, відповідальних за моніторинг та фільтрування контенту.

“Боротися з дезінформацію та фейками необхідно, але не за рахунок обмеження свободи медіа. Закликаємо Міністерство культури, яке розробило цей перший проєкт закону, дотримуватися міжнародних стандартів прав людини, продовжити публічне обговорення та забезпечити його відкритість та інклюзивність”, – резюмували в ООН.