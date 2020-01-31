Про це повідомила пресслужба місії.
“Закликаємо українську владу утриматися від встановлення непотрібних обмежень для роботи медіа. Ми поділяємо обурення медіа-спільноти та громадянського суспільства щодо того, що нинішній проєкт закону про дезінформацію не відповідає міжнародним стандартам прав людини, може підривати свободу ЗМІ та призвести до само-цензури”, – йдеться в повідомленні.
Наголошується, що спроба запровадити кримінальну відповідальність за розповсюдження дезінформації може призвести до переслідування журналістів просто за те, що вони виконують свою роботу.
Крім того, влада має утриматися від створення органів, відповідальних за моніторинг та фільтрування контенту.
“Боротися з дезінформацію та фейками необхідно, але не за рахунок обмеження свободи медіа. Закликаємо Міністерство культури, яке розробило цей перший проєкт закону, дотримуватися міжнародних стандартів прав людини, продовжити публічне обговорення та забезпечити його відкритість та інклюзивність”, – резюмували в ООН.
- Раніше Міністерство культури, молоді та спорту України представило законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до правдивої інформації”. Документ був розкритикований експертами журналістської громадської організації “Центр масової інформації” та Європейської федерації журналістів.
- Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Харлем Дезір також висловив стурбованість з приводу законопроєкту про дезінформацію, запропонованого Міністерством культури.
- Голова Національного союзу журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко заявив, що законопроєкт щодо протидії дезінформації спрямований на встановлення контролю влади над українськими медіа.