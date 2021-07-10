Працівники служби охорони дикої природи в Монтані знайшли та застрелили ведмедя гризлі, який днями загриз жінку, витягнувши її з намету.

Про це повідомляє американське видання CBS News.

Ведмідь часто навідувався до курника. Там його й знайшли, аби пристрелити.

В поліції повідомили, що ім’я вбитої жінки Лія Девіс Локан. Їй 65 років, вона з Чикаго. Вона приїхала до Монтани, аби кататися на велосипеді на великі дистанції.

Ті, хто відпочивали в наметовому містечку разом з Лією, розповіли, що намагалися захиститися за допомогою перцевого балончика.

В наметовому містечку на момент вбивства було близько ста туристів. В цій же місцевості є приблизно тисяча ведмедів гризлі. Вони під охороною федерального законодавства.