Про це повідомляє американське видання CBS News.
Ведмідь часто навідувався до курника. Там його й знайшли, аби пристрелити.
В поліції повідомили, що ім’я вбитої жінки Лія Девіс Локан. Їй 65 років, вона з Чикаго. Вона приїхала до Монтани, аби кататися на велосипеді на великі дистанції.
Ті, хто відпочивали в наметовому містечку разом з Лією, розповіли, що намагалися захиститися за допомогою перцевого балончика.
В наметовому містечку на момент вбивства було близько ста туристів. В цій же місцевості є приблизно тисяча ведмедів гризлі. Вони під охороною федерального законодавства.
- У США знайшли труп четвертого бурого ведмедя за останніх 14 місяців. Йому відрізали голову та кігті. Стосовно цього розпочато федеральне розслідування.